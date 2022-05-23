Армения впервые стала членом Генерального комитета Всемирной организации здравоохранения

В рамках 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (World Health Assembly) Республика Армения была назначена членом Генерального комитета.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что делегацию Армении, находящуюся в Женеве с 7-дневным официальным визитом, возглавляет министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Генеральный комитет состоит из 25 членов. Комитет, консультируясь с генеральным директором, выполняет следующие функции:

Определяет время и место проведения всех пленарных заседаний, заседаний основных комиссий и заседаний всех комиссий в ходе сессии;

Определяет порядок работы каждого пленарного заседания в ходе заседания;

Предлагает вопросы повестки дня Ассамблеи здравоохранения;

В случае необходимости вопросы повестки, выделенные комиссиям, передает из одной комиссии в другую;

Докладывает о дополнениях в повестке дня;

Координирует работу основных и всех комиссий;

Определяет перенос заседаний;

Иными словами способствует регулярному выполнению работ заседания.