Армения впервые стала членом Генерального комитета Всемирной организации здравоохранения
В рамках 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (World Health Assembly) Республика Армения была назначена членом Генерального комитета.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что делегацию Армении, находящуюся в Женеве с 7-дневным официальным визитом, возглавляет министр здравоохранения Анаит Аванесян.
Генеральный комитет состоит из 25 членов. Комитет, консультируясь с генеральным директором, выполняет следующие функции:
Определяет время и место проведения всех пленарных заседаний, заседаний основных комиссий и заседаний всех комиссий в ходе сессии;
Определяет порядок работы каждого пленарного заседания в ходе заседания;
Предлагает вопросы повестки дня Ассамблеи здравоохранения;
В случае необходимости вопросы повестки, выделенные комиссиям, передает из одной комиссии в другую;
Докладывает о дополнениях в повестке дня;
Координирует работу основных и всех комиссий;
Определяет перенос заседаний;
Иными словами способствует регулярному выполнению работ заседания.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм