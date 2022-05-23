Премьер-министр РА направил поздравительное послание композитору Араму Сатьяну по случаю его 75-летия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с 75-летием композитора, заслуженного деятеля искусств РА Арама Сатьяна направил ему поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
«Дорогой маэстро!
Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем!
Вы один из видных деятелей современного армянского композиторского искусства, искусствовед, наделенный большим даром творчества и высоким мастерством, чья жизнь и творческая деятельность являются блестящими проявлениями преданности без остатка армянскому музыкальному искусству.
В результате Вашей активной творческой, общественной, педагогической деятельности Вы в течение десятилетий пользовались любовью и уважением музыкального сообщества.
Значителен Ваш вклад в развитие музыкального искусства, а программы, осуществляемые Союзом композиторов Армении, являются новым стимулом для нашей культурной жизни.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений в Вашем творчестве!»
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