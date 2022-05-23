ВОЗ сообщила об отсутствии данных о мутациях вируса оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не обладает информацией о возможных мутациях вируса оспы обезьян. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в ходе круглого стола руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

"Мы можем сказать, что это ДНК-вирус, это один из самых крупных, если не самый крупный из известных вирусов. Частота мутаций у него намного ниже, чем у РНК-вирусов, это очень стабильный вирус. У нас пока нет доказательств того, что существует мутация самого вируса", - сказала она.

При этом, по словам Льюис, ученые и эксперты сейчас занимаются сбором данных, чтобы точно ответить на вопрос о возможных мутациях вируса оспы обезьян.

Накануне ВОЗ сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.

Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.