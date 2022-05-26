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На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении

На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении

На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

 «25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с космодрома США на мысе Канаверал космическим кораблем компании Space X на околоземную орбиту был выведен первый космический спутник Армении», - сообщил Никол Пашинян.

Пашинян добавил, что это произошло в результате сотрудничества между армянским государственным акционерным обществом «Геокосмос»  и испанской компанией «Satlantis». «Невозможно переоценить значение того, что произошло, с этим Республика Армения вступает в эру космической деятельности, мы надеемся, что наши богатые традиции в этой области будут восстановлены. Я имею в виду сферу космических исследований и производства, которая существовала в Армении много лет. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что одной из наших приоритетных задач является локализация космических технологий в Армении, а также организация производства космической техники», - сказал премьер-министр РА.

К теме обратился и вице-спикер НС, бывший министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

«Армения выпустила спутник мониторинга земли.

25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени со станции Cape Canaveral Space Force Station на мысе Канаверал во Флориде, США, стартовала ракета SpaceX Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту 59 малых спутников, в том числе и армянский спутник наблюдения Земли.

Надо ли говорить, сколько сил было вложено в эту работу, особую благодарность хочу выразить всем людям, которые работали, работают в области разработок, программирования и реализации космической политики.

Личное содействие премьер-министра Никола Пашиняна инновационным программам, имеющим такое стратегическое значение, а также приоритеты правительственной программы, утвержденной Национальным собранием, открывают новые горизонты для научно-технического прогресса в Армении», - написал Акоп Аршакян на своей странице в Facebook.


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