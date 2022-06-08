Состоится визит заместителя помощника госсекретаря США Кары Макдональд в Армению

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд с 8 по 9 июня будет находиться в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве США в Армении, в рамках визита заместитель помощника госсекретаря США встретится с должностными лицами и с лицами, занимающимися защитой демократии, свободы слова и прав человека.

«Соединенные Штаты привержены укреплению двустороннего сотрудничества с Арменией, в основе которого лежат наши общие ценности, в том числе уважение прав человека и основных свобод», - говорится в сообщении посольства.