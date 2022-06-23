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Советник премьер-министра Армении и глава ереванского офиса ВБ обсудили вопросы строительства водохранилищ

Советник премьер-министра Армении и глава ереванского офиса ВБ обсудили вопросы строительства водохранилищ

Советник премьер-министра Республики Армения Арташес Туманян 23 июня принял делегацию во главе с главой ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с программами правительства в области строительства водохранилищ.


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