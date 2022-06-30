Цены на цветные металлы - 29-06-22

ЛОНДОН, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.80% и составила 2471.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.42% и составила 8401.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.95% и составила 1932.50 долларов США, цена на никель выросла на 2.66% и составила 23773.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.10% и составила 26774.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.81% и составила 3360.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.35% и составила 38139.93 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.