С 1 января увеличатся пенсии, зарплаты и пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет

С 1 января 2023 года будет повышение пенсий. Минимальная заработная плата также будет повышена с 68 000 драмов до 75 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 30 июня заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы пришли к тому, что мы должны увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 2 лет: из 28600 драмов пособие должно стать 30700. Также мы должны предоставить всем матерям пособие по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет.

То есть, независимо от населенного пункта, городского или сельского, независимо от того, работает она или нет.

А в сельских населенных пунктах это пособие будет выплачиваться работникам в двойном размере, а это означает, что с 1 января они получат это пособие уже в размере 61400 драмов", - сказал премьер-министр: