Премьер-министр Армении принял посла Израиля в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял посла Государства Израиль в Республике Армения Йоэля Лиона (резиденция в Иерусалиме).

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр поздравил посла Израиля с вступлением на должность и пожелал ему плодотворной работы в интересах развития армяно-израильских отношений.

Посол Йоэль Лион счел честью дипломатическую службу в Армении и заверил, что он приложит максимум усилий для углубления двусторонних связей.

Собеседники подчеркнули наличие большого потенциала в сфере армяно-израильского сотрудничества и подчеркнули важность программ, направленных на конкретные результаты. Состоялся обмен мнениями о планах по развитию повестки двусторонних отношений.