«Ростелеком» открыл еще одну учебную лабораторию робототехники, на этот раз в селе Шагап Араратской области

«Ростелеком» построил еще одну учебную лабораторию робототехники. Еще в декабре 2021 года стартовал проект «Подари мечту», в рамках которого «Ростелеком» и абоненты компании совместно взяли на себя миссию создания технологически более сильного будущего Армении, подарив детям мечту.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, «Подари мечту» — один из проектов корпоративной социальной ответственности компании, в рамках которого 30% от абонплаты каждого нового абонента было направлено на строительство лабораторий робототехники и организацию курсов для детей в ряде населенных пунктов в Армении.

И вот, «Ростелеком» уже основал 2-ю учебную лабораторию робототехники, на этот раз в селе Шагап Араратской области. Лаборатория была построена в средней школе имени Левона Казаряна в Шагапе и оснащена всеми необходимыми принадлежностями для практических занятий: профессиональными наборами Lego для робототехники, компьютерами, телевизорами, специально адаптированной мебелью и необходимыми предметами интерьера. Кроме того, «Ростелеком» также организовал курсы повышения квалификации учителей робототехники, покрыв все расходы.

Отныне дети в возрасте от 8 лет и старше в селе Шагап имеют возможность посещать бесплатные курсы робототехники, знакомиться с инновационными технологиями, получать практические знания и навыки в сфере IT.

«Мы рады заявить, что делаем четкие шаги к технологической мечте, которую мы строим для детей Армении. Сегодня, с открытием лаборатории робототехники в селе Шагап, мы сделали очередную инвестицию, чтобы в будущем Армения стала более технологически развитой. Проект «Подари мечту» уникален в своем роде, ведь в этом случае наши абоненты принимали непосредственное участие в создании проекта: благодаря нашим совместным усилиям создаются равные возможности для детей разных социальных групп, независимо от места их проживания. Получив высокотехнологические знания и практические навыки, дети села Шагап не только получат качественное образование, но и откроют в себе большой потенциал и мотивацию для занятия профессиями будущего», - сказал генеральный директор Ростелеком Армения Айк Фарамазян.

Еще весной этого года «Ростелеком» создал в Гюмри первую учебную лабораторию робототехники. Примечательно, что студенты Гюмрийской лаборатории (команда GDL) за очень короткое время оформили свою первую и серьезную победу, заняв 1-е почетное место в республиканском этапе конкурса «Легостарт». А в ближайшее время студенты гюмрийской лаборатории уже будут участвовать во Всемирной олимпиаде по робототехнике в составе 2-х команд, отстаивая честь Армении.