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Жизнь военнослужащего, получившего ранение в результате азербайджанской провокации, вне опасности

Жизнь военнослужащего, получившего ранение в результате азербайджанской провокации, вне опасности

Армия обороны Арцаха сообщила подробности о состоянии здоровья военнослужащего, получившего ранение на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», Армия обороны  Республики Арцах сообщает, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

«Как мы уже сообщали, 1 августа ранение поучил военнослужащий ВС Альберт Владикович Бахшиян. Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает», - говорится в сообщении АО.

Ранее Армия обороны Арцаха сообщила, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах 1 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки перейти линию соприкосновения. Провокации были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.
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