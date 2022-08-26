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Кристина Агилера даст концерт в Ереване

Кристина Агилера даст концерт в Ереване

Кристина Агилера, всемирно известная поп-звезда, шестикратная обладательница премии «Грэмми», 22 октября выступит на стадионе «Раздан» в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице фестиваля «Айя» в Facebook.

«Это певица, вдохновившая таких звезд, как Камила Кабельо, Сэм Смит, Алессия Кара, Джесси Джей, Меган Трейнор, Деми Ловато, Ариана Гранде и другие.

Она автор и исполнитель многочисленных музыкальных хитов.

Кристина Агилера выступит с эксклюзивной концертной программой на сцене нашего Осеннего фестиваля.

Наших дорогих зрителей ждут искрометная шоу-программа, незабываемые эмоции и воспоминания.

Итак, встречаемся на стадионе «Раздан» 22 октября», - говорится в сообщении фестиваля «Айя».
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