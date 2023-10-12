Азербайджан использовал Pegasus для шпионажа за армянами, в том числе за чиновниками: ПАСЕ приняла резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию, призывающую Азербайджан, в числе других стран, в трехмесячный срок проинформировать ПАСЕ и Венецианскую комиссию об использовании Pegasus и подобных шпионских программ.

Как сообщает Арменпресс, в резолюции говорится, что имеются веские доказательства того, что Азербайджан тоже использовал Pegasus, в том числе во время конфликта с Арменией.

“Азербайджан тоже использовал Pegasus, в том числе против журналистов, владельцев независимых СМИ и активистов гражданского общества. Недавние сообщения также свидетельствуют о его использовании в связи с армяно-азербайджанским конфликтом против 12 человек, работающих в Армении, включая правительственного чиновника Армении, что, по всей видимости, является примером транснациональной целевой слежки”, - говорится в докладе.

Ассамблея считает, что национальные следственные органы и суды государств-членов, обвиняемых в злоупотреблениях шпионским ПО, должны провести полное расследование и определить, является ли использование Pegasus и аналогичного шпионского ПО законным в соответствии с внутренним законодательством и соответствует ли международным стандартам.

В своей резолюции Ассамблея направила предостережения различным странам. Резолюция Ассамблеи обязывает Азербайджан в течение трех месяцев информировать ПАСЕ и Венецианскую комиссию об использовании Pegasus и аналогичного шпионского ПО, проводить эффективные, независимые и оперативные расследования всех подтвержденных и предполагаемых случаев неправомерного использования шпионского ПО, а также предоставлять адекватную компенсацию пострадавшим.

Ассамблея также призывает Азербайджан воздерживаться от отказа пострадавшим лицам в доступе к информации об использовании шпионского ПО и применять соответствующие уголовные или административные меры в случае злоупотреблений.

Ассамблея попросила Венецианскую комиссию оценить законодательную базу и практику целенаправленного наблюдения во всех государствах-членах, в первую очередь в Польше, Венгрии, Греции, Испании и Азербайджане, затем в Германии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и других государствах-членах, чтобы оценить, содержал ли они адекватные и эффективные меры защиты от любого возможного неправомерного использования шпионского ПО, принимая во внимание стандарты Совета Европы.

За принятие резолюции проголосовал 91 депутат, против - 16, воздержались - 4.