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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 процента

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 процента

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил его президент Дэвид Мэлпасс.

"Мы снизили наш прогноз роста на 2022 год до 3,2% с прежних 4,1%", - сказал он журналистам.

В числе факторов замедления экономической активности Мэлпасс назвал события на Украине, коронавирусные локдауны в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения, продовольствие, высокую вероятность повышения процентных ставок.


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