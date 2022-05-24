Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, государственный секретарь высоко оценил усилия правительства Республики Армения, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении.

Собеседники обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности.

Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что в целом положительно оценивает встречу, однако, к сожалению, после встречи прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений.

Госсекретарь подтвердил готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, демаркацию границы Армения-Азербайджан, открытие региональных коммуникаций и установление региональной стабильности.

Были также затронуты обсуждения на уровне спецпредставителей Армении и Турции. Собеседники договорились продолжить контакты Армения-США на высоком уровне.