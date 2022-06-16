Новый рекорд Юрия Сакунца для Книги Гиннеса: он протащил зубами две пожарно- спасательные машины
Двукратный чемпион мира по силовому троеборью, чемпион Европы, преподаватель Государственной академии кризисного управления МЧС Юрий Сакунц установил новый рекорд для Книги Гиннеса. Как сообщает «Арменпресс», Сакунц протащил зубами две пожарно-спасательные машины общим весом в 37,5 тонны.
«Я от комиссии Книги рекордов Гиннесса получил разрешение на установление этого рекорда. Теперь снятый видео материал мы отправим в Лондон, в Книгу рекордов Гиннеса, для их одобрения, также отправим в различные ассоциации мировых рекордов. Должен отметить, что в Армении уже издана книга мировых рекордов «Сакунц», в которой зарегистрированы различные рекордсмены мира», - сказал Сакунц.
Он сказал, что его предыдущий рекорд был 3 года назад, он зубами протащил машину весом в 25 тонн.
«Через месяц я мизинцем протащу вертолет», - сообщил Юрий Сакунц.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм