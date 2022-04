Կանադացի պատգամավորը կոչ է արել հիշել Հայոց ցեղասպանության 1,5 միլիոն զոհերին

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Կանադացի պատգամավոր Սամիր Զուբերին «Թվիթերի» իր պաշտոնական էջում Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գրառում է կատարել:

«Մենք հիշում ենք այս ողբերգության հետևանքով կորցրած ավելի քան 1,5 միլիոն կյանքերը և Կանադայի առատաձեռն ընդունելությունը՝ անթիվ հայ փախստականների նկատմամբ»,- «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ գրել է պատգամավորը՝ հորդորելով հիշել՝ ապագայում նման վայրագությունները կանխելու նպատակով:

We remember the over 1.5 million lives lost to this tragedy and recall Canada's generous welcome of countless Armenian refugees.



Let's remember so we can prevent future such atrocities.#ArmenianGenocide



