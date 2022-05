Հույս ունենք տեսնել հստակ քայլեր. Բորելը՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման մասին

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելը ողջունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների՝ Բրյուսելում կայացած հանդիպումը՝ նշելով, որ Եվրամիությունը շարունակում է ջանքեր գործադրել խաղաղության հաստատման համար:

«Ողջունում ենք Եվրամիության խորհրդի նախագահի կողմից կազմակերպված Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երրորդ եռակողմ հանդիպումը։ Հույս ունենք տեսնել հստակ քայլեր, որոնք կնպաստեն կայուն խաղաղության դինամիկային։ Եվրամիությունը շարունակում է ակտիվ ներգրավված լինել տարածաշրջանում հաշտեցման և խաղաղության հաստատման ջանքերում»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Բորելը գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

Welcome the 3rd trilateral meeting hosted by @eucopresident with Armenia and Azerbaijan leaders in Brussels. Hopeful to see concrete steps that support dynamics towards sustainable peace.



The EU continues to be strongly engaged in peace & reconciliation efforts in the region. https://t.co/L1kh4VHL9P